المركز القومي للترجمة يصدر «المتفرد» ضمن سلسلة «أصحاب الهمم»

‎أطلق المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الإصدار الثاني ضمن سلسلة «أصحاب الهمم»، والذي يأتي بعنوان «المتفرد: رؤية مختلفة للتوحد»، من تأليف باري.م.بريزانت وتوم فيلدز ماير، ومن ترجمة زكريا القاضي وفكري محمد العتر.

تعريف التوحد

‎ويعرف التوحد أو طيف التوحد عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للاَخرين، والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة ومتكررة من السلوك.

و‎بحسب المؤلف الدكتور باري.م.برايزنت، والذي يعد واحدا من أبرز الرواد في العالم فيما يتعلق بالتوحد، فإن هذا الكتاب يبدأ بتغيير الأسلوب او الطريقة التي نفهم بها التوحد.

التعامل مع أطفال التوحد

ويضيف المؤلف «اَمل أن يفتح هذا الكتاب عينيك وأذنيك وقلبك. اّمل أن ألتقط وأشارك الروح الفريدة للعديد من الأطفال و المراهقين و الراشدين المصابين بالتوحد الذي عرفتهم، حماسهم و إحساسهم بالدهشة وصدقهم وبراءتهم .سوف أصف أيضًا العقبات العديدة التي رأيت هؤلاء الأفراد وعائلاتهم يتغلبون عليها، ‎وأتمنى أن تكون قادرًا على التعلم مما تعلمته على الرغم من التحديات التي قد تواجهها بصفتك أحد الوالدين أو فردًا من أفراد العائلة أو معلمًا أو احد الأشخاص العديدين الذين يساعدون الأفراد المصابين بطيف التوحد، اَمل أن يؤدي فهم معنى أن تكون إنسانًا فريدًا إلى جعل تجربتك مع هؤلاء الأشخاص ‎المميزين أعمق،وأكثر روعة وأكثر بهجة»