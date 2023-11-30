قائمة المدن الأكثر برودة في مصر اليوم الخميس.. سانت كاترين في المقدمة

تتصدر مدينة سانت كاترين قائمة المدن الأكثر برودة، وفقاً لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، خلال طقس الخميس، وتضم القائمة 3 مدن تقل الحرارة فيها عن 15 درجة مئوية.

قائمة المدن الأكثر برودة تتصدرها سانت كاترين 8 درجات مئوية

تتصدر سانت كاترين قائمة المدن الأكثر برودة خلال طقس الخميس 30 نوفمبر، وفقاً لدرجات الحرارة المتوقعة تكون الصغرى بها 8 درجات وتكون العظمى المتوقعة 20 درجة مئوية، وتأتي مدينة نخل لتكون ثاني أكثر المدن برودة وتكون الحرارة الصغرى المتوقعة بها 10 درجات مئوية، أما العظمى فتكون 22 درجة، وتحتل سيوة المركز الثالث في قائمة المدن الأكثر برودة بدرجة حرارة صغرى متوقعة 9 درجات والعظمى 21 درجة.

قائمة المدن الأكثر دفئاً خلال طقس الخميس

بحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال طقس الخميس تكون قائمة المدن الأكثر حرارة ودفئا هي أسوان ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة بها 29 درجة مئوية، أما الصغرى فتسجل 15 درجة، ثم تأتي شرم الشيخ لتسجل بحسب التوقعات درجة الحرارة العظمى بها 28 درجة والصغرى 18 درجة مئوية، وتسجل الأقصر درجة حرارة عظمى 28 وصغرى 14، ومرسي علم تسجل درجة الحرارة العظمى بها 29 درجة والصغرى 17 درجة مئوية، والغردقة العظمى المتوقعة بها 29 درجة والصغرى 16 درجة.