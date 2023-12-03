قائمة المدن الأكثر برودة اليوم الأحد.. سانت كاترين 4 درجات مئوية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة في عدة مدن ومراكز بالمحافظات، موضحة وجود 4 مدن ضمن قائمة الأكثر برودة اليوم الأحد، إذ تسجل درجة الحرارة أقل من 10 درجات مئوية.

قائمة المدن الأكثر برودة اليوم

وتستعرض «الوطن» قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة، وفقًا لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم، كما يلي:

- سانت كاترين: درجة الحرارة الصغرى 4 درجات والعظمى 23.

- نخل: درجة الحرارة الصغرى 8 درجات، والعظمى 23.

- سيوة: درجة الحرارة الصغرى 7 درجات، والعظمى 23.

- أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 9 درجات والعظمى 25.

قائمة المدن الأكثر دفئًا اليوم

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم، تشهد عدة مدن، طقسا دافئا نهارًا، كالتالي:

- أسوان: درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 15.

- شرم الشيخ: درجة الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 20.

- الأقصر: درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 12.

- أبو سمبل: درجة الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 14.

- شلاتين: درجة الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 21.

- مرسى علم: درجة الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 18.