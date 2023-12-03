محمد إمام يطرح برومو فيلم أبو نسب (فيديو)

طرح الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي لفيلم أبو نسب.

وعلق محمد عادل إمام عليه: «توكلنا على الله، الإعلان الأول لفيلم أبو نسب، 21 ديسمبر، بجميع سينمات مصر، 28 في كل الوطن العربي».

محمد إمام يتصدر تريند جوجل

تصدر الفنان محمد عادل إمام، أمس، تريند جوجل بعد طرح البوستر الدعائي لفيلم «أبو نسب» والذي من المقرر طرحه في دور العرض، اعتبارًا من 21 ديسمبر المُقبل، ويُشارك في بطولته محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.