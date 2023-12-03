«مودة» ندوة توعوية بكلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد

عقد بكلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد بالتعاون مع المشروع القومي «مودة»، ضمن مبادرة تنفيذ تدريبات برنامج مودة بالجامعات المصرية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

برنامج مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في الوادي الجديد

وقال، الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، إن الندوة حاضر فيها الدكتور وليم حنا أستاذ علم النفس المساعد بكلية الآداب بالجامعة ومدرب برنامج مودة لتأهيل الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لبناء أسرة سليمة، وكيان أسرى مستقر قائم على المودة والرحمة، مشيدًا بالجهود المبذولة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتعاونها المُثمر مع الجامعة في الكثير من الدورات والتدريبات التوعوية؛ لتقديم الدعم والإرشاد الأسرى للشباب؛ للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

التصدي لحالات التفكك الأسري في الوادي الجديد

وأوضح عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، إنه جاء ذلك طبقًا لرؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التصدي لظاهرة التفكك الأسرى، ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والحد من حالات الطلاق، فضلاً عن توعية الشباب، وصقل مهاراتهم؛ من أجل التنشئة الاجتماعية السليمة، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة، وطرح أسئلة، والإجابة عليها.