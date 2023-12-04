تراجع أسعار الطماطم وعدد من الخضراوات بالأسواق اليوم.. اعرف الكيلو بكام

شهدت أسعار الطماطم، اليوم الاثنين، وعدد كبير من الخضراوات، انخفاضًا ملحوظًا، إذ تختلف قيمة الانخفاض من نوع لآخر، وتتوفر جميع أنواع الخضراوات في الأسواق بشكل جيد، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

وتراجعت أسعار الخضراوات، اليوم الاثنين، في مصر، لعدد كبير من الأنواع بالنسبة للمستهلك، كما تراجعت أسعار الطماطم اليوم داخل الأسواق المحلية والسلاسل التجارية، إذ سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 9.7 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو 16.5%، ويختلف سعر الخضراوات بحسب النوع ومن مكان لآخر، وذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر البطاطس اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر البطاطس نحو 17.88 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو 11.22%.

- سجل متوسط سعر كيلو الليمون البلدي نحو 14.25 بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 10.9%.

- سجل متوسط سعر الملوخية في الأسواق نحو 10.25 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو 22 %.

- سجل متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر نحو 17.11 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 2.4%.

- سجل متوسط سعر كيلو الكوسة نحو 13.85 جنيه، بتراجع طفيف ملحوظ بنحو 11.05%.

سعر الطماطم اليوم في الأسواق

- سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 9.7 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو 16.5%.

- سجل متوسط سعر كيلو القرنبيط نحو 16.46 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 0.1%.

- سجل متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي نحو 7.78 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو 25.19%.

- سجل متوسط سعر كيلو الفاصوليا الخضراء نحو 17.06 جنيه، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 9.4%.