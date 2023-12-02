تراجع أسعار الطماطم والبصل اليوم في الأسواق المحلية

شهد سعر البصل اليوم السبت 2 ديسمبر 2023، وعدد كبير من الخضراوات، تراجعاً كبيراً داخل الاسواق المحلية، وتختلف نسبة التراجع بحسب النوع، مع وجود معروض جيد من أصناف الخضراوات في الأسواق، بحسب لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق المصرية

وتراجعت أسعار الخضراوات بأنواعها المختلفة اليوم السبت بالنسبة للمستهلك، كما تراجع سعر الطماطم اليوم داخل الأسواق المحلية والسلاسل التجارية، حيث سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 7.45 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو 29.58%، ويختلف سعر الخضراوات بحسب النوع ومن مكان لآخر، وذلك وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر البصل اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو البصل نحو 24.97 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 1.46%

- سجل متوسط سعر البطاطس اليوم في الأسواق نحو 16.45 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو 15.68%.

- سجل متوسط سعر كيلو الفلفل الحامي نحو 12.38 جنيه، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 21.7%.

- سجل متوسط سعر كيلو الكوسة نحو 12.42 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو 13.87%.

سعر الطماطم اليوم في الأسواق

- سجل متوسط سعر الطماطم اليوم نحو 7.45 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو 29.58%.

- سجل متوسط سعر الملوخية نحو 8.41 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو 30.27 %.

- سجل متوسط سعر كيلو القرنبيط نحو 15.2 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 11.21%.

- سجل متوسط سعر كيلو الخيار الصوب نحو 11.84 جنيه، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 2%.

- سجل متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي نحو 6.76 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 28.09%.