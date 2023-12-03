محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد مشروع إحياء المستقرات التراثية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، بوفد من مسؤولي وزارة السياحة والآثار وأعضاء هيئة تدريس وطلاب ثلاث جامعات مصرية وتونسية وألمانية، على هامش زيارتهم للمحافظة لتنفيذ ورشة عمل «المستقرات التراثية الصحراوية - الإحياء بالمجتمعات».

إحياء تراث المناطق الأثرية العريقة في الوادي الجديد

وأكد محافظ الوادي الجديد، خلال لقاء الوفد على تقديره لجهود التعاون لإحياء تراث المناطق الأثرية العريقة ومنها قرية القصر بواحة الداخلة، التي تعد أحد المعالم التاريخية والتراثية الفريدة.

إحياء تراث قرية حسن فتحي في الوادي الجديد

كما ناقش التوسع المستقبلي في مشروعات إحياء التراث بعدد من المناطق ومنها مشروع المعماري حسن فتحي بمركز باريس.

واستعرض محافظ الوادي الجديد، خلال اللقاء الذي شارك فيه وفود جامعات القاهرة وقرطاج التونسية وباوهاوس الألمانية، أبرز المقومات التنموية والاستثمارية والسياحية بالمحافظة، كما استمع إلى تجارب أعضاء الوفد حول زيارتهم للمعالم السياحية والأثرية خلال فترة إقامتهم.