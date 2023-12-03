ضبط 1732 علبة سجائر ومواد غذائية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقي شنت حملة أسفرت عن تحرير 4 محاضر بيع سجائر محلية بسعر أزيد ومصادرة 630 علبة سجائر متنوعة.

- تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وبدون فواتير و تحريز 112 علبة سجائر.

- تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار اللحوم والأسماك والمخبوزات بالأسواق.

- تحرير محضر توقف محطة وقود عن العمل بدون إذن مسبق من التموين

- تحرير محضر توقف منفذ جمعيتي عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

حملة تموينية

وأضاف «القلش»، إن إدارة وسط التموينية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و تحت إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة شنت حملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن الآتي:

ضبط مخبز شامي حر لحيازته 5 أجوالة دقيق تمويني مدعم غير مصرح باستخدامه خارج منظومة الدعم.

- ضبط أحد منافذ جمعيتي لحيازته كمية 135 كيلو سكر مجهول المصدر، وغير مدون عليه أي بيانات.

- حيازة وعرض 18 عبوة حلوى طحينة منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تموين العجمي

كما قامت إدارة العجمي التموينية، برئاسة ريهام عبد القادر، مديرة الإدارة ومحمد الشافعي، مفتش الإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة وأسفرت عن الآتي:

- تحرير محضر ضد محمصة لحيازة وتجميع 1000 علبة سجائر مصري كليوباترا، بإجمالي 20 ألف سيجارة بدون فواتير أو مستندات تدل على مشروعية الحيازة.

- تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار

- تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.