بحيرة قارون.. التطوير يستهدف إعادة التوازن البيئي وتأهيل المواقع السياحية

جهود مكثفة ومشروعات ضخمة تتكلف مليارات الجنيهات لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون لتعود إلى سابق عهدها، كمقصد سياحى شهير تربع على عرش السياحة لمدة تجاوزت قرناً من الزمان وجذب الاستثمارات إليها، والأهم لإحياء الثروة السمكية، خصوصاً أنّها كانت مصدر الكثير من أنواع الأسماك المتميزة مثل البورى، والجمبرى، والبلطى، والدنيس، والقاروص وغيرها، كما أنّها كانت مصدر رزق مئات الصيادين المقيمين فى القرى الواقعة على ضفاف البحيرة التى تبلغ مساحتها 55 ألف فدان.

وبدأت أعمال تطهير البحيرة فى عام 2016 بالقيام بأعمال تكريك بواسطة 5 كراكات بهدف تطهير المياه القادمة إلى البحيرة لمواجهة التلوث، ولكن نتائج التكريك لم تكن مقبولة ومُرضية للدولة وللصيادين، فنتائجها كانت قليلة وبطيئة بالنسبة لتوجه الدولة فى سرعة إعادة التوازن لإحياء البحيرة، فبدأوا السير فى 3 محاور علمية فى آن واحد تتكلف مليارات الجنيهات لتستعيد البحيرة بريقها ونقاءها من جديد.

المحافظ: 67 مشروع صرف صحي بـ495 مليون يورو.. ومجمّع صناعي لاستخراج الأملاح

وقال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إنّ الهيئة القومية للصرف الصحى تُقيم 67 مشروع صرف صحى بتكلفة تبلغ 495 مليون يورو لتحسين الوضع البيئى ببحيرة قارون، منها إنشاء 5 محطات معالجة صرف صحى، و6 محطات صرف صحى، و8 محطات رفع، و16 مشروعاً لتوصيل وصلات الصرف الصحى المنزلية، و16 مشروعاً لتوصيل خطوط طرد صرف صحى، و16 مشروعاً لتوصيل شبكات انحدار الصرف الصحى.

وأضاف «الأنصارى»، لـ«الوطن»، أنّ هناك بعض المشروعات فى مرحلة تنفيذ أعمال الإنشاء، وأخرى تم الانتهاء منها والبدء فى أعمال الكهروميكانيك، حيث تراوحت نسب التنفيذ بها بين 26% وحتى 98%.

وأشار إلى أنّ المحور الثانى من أعمال تطهير بحيرة قارون والخاص بمشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن «أميسال»، يتمثل فى إقامة مشروع المجمع الصناعى الجديد لاستخراج الأملاح على مساحة 4 آلاف فدان شمال البحيرة بتكلفة نحو 3 مليارات جنيه.

وأضاف المحافظ أنّ إقامة مشروع المجمّع الصناعى الجديد لاستخراج الأملاح يُعد مشروعاً رائداً لتنمية محافظة الفيوم، حيث من المقرر أن يعمل على تنمية الساحل الشمالى لبحيرة قارون، نظراً لما سيتبعه من إقامة مشروعات لاحقة ستؤدى إلى انتعاش المنطقة، وجنى عائد الاستثمار الكبير الذى أُنفق عليها، فيما لا تزال المحافظة بصدد توفير التمويل اللازم لترفيق المشروع، ويأتى ذلك إلى جانب توسعات المشروع الحالى، حيث تم البدء فى التشغيل التجريبى للمصنع ومعصرة الزيوت بتاريخ 30 يناير عام 2022.

وكشف عن تنفيذ عدد من مشروعات الرى التى تسهم فى إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، عبر تطهير 1088 ترعة بإجمالى 2443 كيلومتراً، و159 مصرفاً بإجمالى 737 كيلومتراً.

وفيما يخص الصرف الصناعى، أشار إلى توقيع عقود تأهيل ورفع كفاءة محطة صرف كوم أوشيم بتكلفة بلغت 465 مليون جنيه، بطاقة تصميمية تبلغ 19 ألف متر مكعب فى اليوم.

وحول تنمية الثروة السمكية بالبحيرة، أكد المحافظ توحيد الجهود للقضاء على انتشار طفيل الأيزوبودا الذى تسبّب فى قتل الأسماك وقضى على الثروة السمكية بالبحيرة، وتحسين جودة مياه البحيرة.