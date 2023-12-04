خبراء حول العالم: المرض التنفسي الغامض بالصين يواجه مصير فيروس كورونا

أصبح المرض الغامض الذي ينتشر عبر الصين ويهدد المملكة المتحدة الآن سيناريو يشبه فيروس كورونا المتسجد، وفقًا لخبراء الصحة في جميع أنحاء العالم، إذ يتمّ تسجيل مستويات تأهب عالية في بلدان أخرى مثل الهند المجاورة، التي تشعر بالقلق من انتشار فيروس آخر بين سكانها بعد تفشي «كوفيد 19» في عام 2019.

تفاصيل مخاوف انتشار المرض الغامض

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، تأتي التنبيهات كوسيلة لمنع انتشار فيروس «شبيه بكوفيد-19» خارج الصين والتأثير على بلدان أخرى، وتشير التقارير السابقة إلى أن المرض المرتبط بالالتهاب الرئوي قد ينتهي به الأمر في المملكة المتحدة.

وقد ضربت الصين موجة كبيرة من أمراض الجهاز التنفسي، إذ اكتظت مستشفيات بكين بعد الزيادة الهائلة في عدد حالات العلاج في المستشفيات، وتقوم بعض الولايات الهندية الآن بإعداد خدماتها الصحية الخاصة للاستعداد لمواجهة الفيروس.

استعدادات للتعامل مع المرض

وذكرت صحيفة «تايمز ناو» أن هذه الولايات تعمل الآن على تعزيز بنيتها التحتية الطبية بسبب تفشي الالتهاب الرئوي، مع توفير الإمدادات وإطلاع الخبراء على ما يجب فعله في حالة تفشي المرض في الهند.

ويأتي استعدادهم في الوقت الذي يشعر فيه بعض المهنيين الطبيين بالقلق من أن الفيروس المكتشف حديثًا قد ينتشر بسرعة، ويضرب دولًا مثل بريطانيا وبقية أوروبا في وقت ما قريبًا.

وفي الوقت ذاته، صرح مي فنج، المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنه خلال التحقيقات بشأن حالات الإصابة لم يتم العثور على أي أمراض معدية «جديدة» حتى الآن، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، والتي أشارت إلى أن الدلائل تشير إلى أن الموجة الأخيرة من التهابات الجهاز التنفسي ناجمة عن تداخل فيروسات شائعة مثل فيروس الأنفلونزا وفيروسات الأنف والفيروس المخلوي التنفسي.