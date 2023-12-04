وفاة زوجين في يوم واحد بالمنيا.. «عبدالحليم» أصيب بأزمة قلبية ولحق بـ«عشرة العمر»

توفي زوج في محافظة المنيا، حزنًا على وفاة زوجته، التي كانت تجمعهما عشرة عمر دامت 57 عامًا، حيث كان الحاج عبدالحليم سيد مهني، صاحب الـ80 عامًا، قد علم بوفاة زوجته، الحاجة «اعتماد»، ليدخل في نوبة قلبية مفارقا الحياة بعدها بلحظات.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، عقب وفاة الزوجين، ووصف أهالي القرية ما حدث بأنه «موت الحب»، حيث أن الزوجين كانا يعرفان عنهما حسن الخلق، ومحبة الجميع لهما، ومساعدتهما للجميع.

الزوجين نبراث الحب والعطاء

وشيع الأهالي جثماني الزوجين قبل 3 أيام، وسط حالة من الحزن والأسى، وقال عصام عبد الحليم الأبن الأكبر للزوجين المتوفيين، إنه يعمل معلم خبير في إحدى مدارس محافظة القاهرة، وعمره 56 عاما، وأن أبيه وأمه تزوجا منذ 57 عاما، مؤكدا أن الحب وفاء ووالديه نبراث الحب والعطاء، فطيلة حياته لم ير والده يغضب والدته والعكس وهذا ما نفتقده الآن، فوالديه علماه الحب والعطاء، والله أحسن خاتمتهما، فقد كان متحابان متعاونان، لافتا أنه يمر بموقف صعب لوفاة والديه في يوم واحد، وكانت دعواتهما الدائمة أن يرحلا في يوم واحد، بعد رحلة كفاح وعطاء دامت لأكثر من نصف قرن من الزمان.

تماسك الأسرة بسبب دعوات الوالدين

وأضاف الابن الأكبر، أن والديه من الزمن الجميل، وتعلم منهما أن يكون وأشقاؤه مثالا للشرف والاحترام وحب الخير للغير، حيث لديه 6 أشقاء، منهم 3 ذكور و3 إناث، وحياتهم الأسرية مستقرة وتربطهم علاقة حب وتماسك بسبب دعوات الوالدين.

وذكر أن والده توفى عن عمر ناهز 80 عاما و6 أشهر و26 يوما، ووالدته توفيت وعمرها 75 عاما و6 أشهر و22 يوما، والأغرب من ذلك أن تاريخ ميلاده 30 نوفمبر يوافق تاريخ وفاة والديه في يوم واحد.