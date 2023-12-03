تفاصيل ورابط التسجيل في البرامج الداعمة للطلاب المبدعين بجامعة المنيا

أعلنت جامعة المنيا عن مجموعة متنوعة من البرامج الداعمة للطلاب المبدعين، والتي تلبي احتياجاتهم المختلفة، وأوضحت تفاصيل التسجيل في تلك البرامج.

دعم الطلاب المبدعين بتطوير أفكارهم

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لجامعة المنيا، أن هذه البرامج تشمل ما يلي:

- برنامج رعاية المبتكرين، والذي يهدف إلى دعم الطلاب المبدعين في تطوير أفكارهم الإبداعية، وتحويلها إلى مشاريع واقعية.

- برنامج دعم الشركات الناشئة، ويهدف إلى دعم الطلاب الذين يعملون على إنشاء شركات ناشئة جديدة ويمكن التسجيل من هنا.

- برنامج حاضنات الأعمال، ويوفر البنية التحتية والدعم الفني والإداري للشركات الناشئة.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للطلاب المبدعين التقدم إلى أحد هذه البرامج من خلال الموقع الإلكتروني من هنا.

توفير الفرص المناسبة لتحقيق طموحات الطلاب

وقال مصدر مسؤول بجامعة المنيا لـ«الوطن»، إن هذه البرامج تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الطلاب المبدعين، وتوفر لهم الفرص المناسبة لتحقيق طموحاتهم، مضيفا أن الجامعة تؤمن بأهمية الإبداع والابتكار، وأنهما من أهم عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.