رئيس حملة السيسي: لدينا برنامج اقتصادي طموح.. والمرحلة المقبلة تشمل بناء الإنسان

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن المرحلة المقبلة مرحلة بناء الإنسان المصري، وذلك بالاهتمام بصحته وتعليمه وثقافته بشكل أكبر، كما أن المرحلة المقبلة هي مرحلة القطاع الخاص نظرا لأنه في التسع سنوات الماضية كان القطاع الخاص قد يحجم عن المشاركة في النشاط الاقتصادي.

القطاع الخاص يبحث عن الربح

وأضاف فوزي، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القطاع الخاص دائما يبحث عن ربح وهذا حقه، ويقيس المخاطر والأرباح، فإذا كانت المخاطر مرتفعة والأرباح بسيطة فيحجم على المشاركة، واضطرت الدولة والقطاع العام إلى الدخول في ملء فراغ القطاع الخاص.

أهمية مشروعات البنية الأساسية

وأشار رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إلى أن الدولة أنشأت البنية الأساسية وكل ما هو يمكن القطاع الخاص في الدخول والعمل باطمئنان ويجني الأرباح، واتخاذ الدولة خطوة أو اثنتين للخلف بحيث تعود إلى دورها الأساسي بأن تكون راعية وحامية وحارسة، لكن الدولة في الفترة الماضية مضطرة أن تملأ هذا الفراغ ولا يمكن الاعتماد على آليات التسعير أو التنفيذ أو الوقت الذي يستهلكه للقطاع الخاص.