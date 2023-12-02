دعم منظومة النظافة والإنارة العامة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عامة، في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصاً على صحتهم.

خلق بيئة نظيفة خالية من التلوث

من جانبها تابعت الوحدات المحلية بمركزي «بني مزار- مطاي - سمالوط»، أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة، حيث تمت تسوية شارع المعهد الديني إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الأسلاك والكشافات بقرى «الحسينية - شلقام - جرنوس»، بمركز بني مزار، كما تم تنفيذ حملة مكبرة للنظافة بقرى «منبال - بردنوها - إبوان - أبو عزيز - حلوه - أولاد الشيخ علي» بمطاي، وفى حي شمال مدينة سمالوط تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة الموجودة بنطاق الحي، إلى جانب تسوية وتمهيد الشوارع ورفع المخلفات في قرى «البيهو، إسطال، طحا الأعمدة» والقرى التابعة لها باستخدام معدات الوحدة المحلية، في إطار خلق بيئة نظيفة خالية من التلوث ودعم منظومة الإنارة العامة.

متابعة الحالة العامة للشوارع ورفع المخلفات

وفي مراكز «المنيا - ملوي- ديرمواس»، واصلت الوحدات المحلية جهودها في متابعة الحالة العامة للشوارع ورفع المخلفات الصلبة والقمامة ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، حيث شملت الحملات قرى «دمشير - نزلة حسين - بني محمد سلطان»، وحي وسط المدينة بالمنيا، وقرية دير البرشا وشارع التوحيد بمركز ملوي، وقرى «تل بني عمران - كفر خزام - البدرمان- بني حرام - دلجا»، بديرمواس، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالي.