تزايد طلب السياحة الروسية على الرحلات المصرية.. وتوقعات بارتفاعها في نوفمبر

قال أبو المجد علي نائب غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إن شهر نوفمبر المقبل يشهد زيادة بمقدار 20% في الطلب من السياح الروس، على منتجعات الغردقة وشرم الشيخ، ويستمر في النمو مقارنة بالموسم السياحي الماضي.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية مع بدء الموسم السياحي الشتوي الأوروبي، خاصة السوق الروسي والألماني والإيطالي والبولندي والتشيكي.

وأشار عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى زيادة الطلب من السائحين الروس على الرحلات السياحية المصرية، موضحا أن نوفمبر المقبل، يشهد أعلى معدلات حجز منذ سنوات، حيث أنه مع نهاية شهر نوفمبر لن يتوفر حجوزات تزامنا مع نهاية العطلات المدرسية الروسية.

الرحلات الروسية

وأوضح أنه تزامنا مع بداية فترة الذروة الروسية، لن تكون هناك أماكن على الرحلات الجوية الوافدة من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ مع نهاية نوفمبر، حيث بالفعل تم حجز أكثر من 50% من الرحلات الطيران السياحية الوافدة.

وأضاف أنه لأول مرة منذ جائحة كورونا، تسجل مكاتب بيع الجولات السياحة في روسيا قفزة مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة ارتفاع الطلب، موضحا أن أسعار الجولات السياحية لفنادق ثلاثة نجوم، تبدأ من 150 ألف روبل لشخصين، وللفنادق 4 نجوم 180 ألف روبل، والفاخرة 250 ألف روبل.