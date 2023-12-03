تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 3-12-2023

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3-12-2023 خلال بداية التعاملات اليومية، حيث سجل عيار 21 نحو 2795 جنيها مقابل 2800 جنيه، حيث انخفض الجرام 5 جنيهات بينما بلغت الأوقية في أسواق الذهب العالمية 2072 دولارًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب وفقا للشعبة العامة والمشغولات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3,194 جنيه للبيع دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2,396 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1,863 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 22 ألفًا و360 جنيها.

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

ولا يمكن تثبيت أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، إذ إنّ المشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

سعر الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب العالمية في البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم نحو 2072 دولارا للأوقية.