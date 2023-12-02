أسعار سبائك الذهب اليوم.. الجرام بـ3271 جنيها

تعد السبائك الذهبية من أفضل المشتريات التي يتجه إليها الكثيرون في اقتنائها ممن لديهم فائض مادي لحفظ قيمة المال لفترة طويلة، لمميزاتها مقارنةً بالمشغولات الذهبية، لذلك يتجه الكثيرون لمعرفة أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 2-12-2023.

أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

وتؤثر تحركات أسعار الذهب اللحظية بشكل دوري على أسعار سبائك الذهب اليوم السبت في مصر، ويعتبر كل انخفاض في أسعار الذهب هو فرصة جيدة للشراء لمن يمتلك المال أو يريد حفظ قيمة أمواله، وفق مؤسسة «جولد إيرا» لتداول الذهب.

وتستعرض «الوطن» أسعار سبائك الذهب اليوم في شركات التداول المحلية ومحلات الصاغة، يمكن لمن يرغب في شراء السبائك شراء سبيكة بسعر أقل من 915 جنيهًا، إذ سجلت السبيكة عيار 24 وزن 0.25 جرام نحو 912 جنيهًا للسبيكة، كما سجلت السبيكة وزن 0.50 نحو 1715 جنيهًا.

السبيكة الجرام تسجل 3271 جنيها

وسجل سعر السبيكة الذهب عيار 24، وزن جرام واحد، حوالي 3271 جنيها للسبيكة، وبلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام، 8163 جنيها، فيما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات 16 ألفا و327 جنيهاً، وسجلت السبيكة وزن 10 جرامات، مبلغ 32 ألفا و654 جنيها، وتأتي أسعار السبائك بالمصنعية والدمغة.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا إلى 163 ألفا و271 جنيها، وذلك بعد احتساب سعر المصنعية والدمغة.