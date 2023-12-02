%3.5 ارتفاعا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، بدعم من توقعات تشير إلى أن البنك الفيدرالي انتهى من دورة رفع الفائدة، حيث بدأ تسعير الأسواق على خفض الفائدة بحلول نهاية الربع الأول من العام القادم، بينما دفعت تصريحات رئيس الفيدرالي أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى تاريخي لها.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.5% بمقدار 69 دولارا للأونصة ليغلق عند المستوى 2071 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 7 أشهر عند 2075 دولار للأونصة، ليسجل الذهب بذلك ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي وذلك بعد أن اختتم شهر نوفمبر على ارتفاع بنسبة 2.6% ليمثل الشهر الثاني على التوالي من المكاسب، وفق تحليل جولد بيليون.

وارتفع الذهب بمقدار 35 دولار ليسجل ارتفاع بنسبة 1.8% مقتربا من القمة التاريخية التي سجلها الذهب في مايو الماضي عند 2080 دولار للأونصة. وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.

وأظهر جيروم باول، خلال تصريحاته، الحذر من المزيد من التحركات في سعر الفائدة، وهو ما اعتبرته الأسواق تعليقات حذرة وبالتالي تزايدت التوقعات أن دورة رفع الفائدة قد انتهت من قبل الفيدرالي.

توقعات بخفض أسعار الفائدة

توقعات الأسواق لأسعار الفائدة بعد تصريحات باول أظهرت احتمال بنسبة 64% بانخفاض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ظهرت خلال اجتماع البنك في مارس 2024، وكان هذا الاحتمال بنسبة 43% قبل التصريحات.

بينما ارتفع احتمال خفض الفائدة في اجتماع شهر مايو 2024 إلى 90% بعد أن كان بنسبة 76%، أما عن اجتماع البنك الفيدرالي القادم في 13 ديسمبر الجاري فالتوقعات بنسبة 93.5% أن يبقي الفائدة ثابتة دون تغيير.

الجدير بالذكر أن رئيس الفيدرالي أشار في تصريحاته ضرورة عدم التسرع مع توقعات خفض الفائدة التي يرى أنها بعيدة حالياً في ظل عدم التأكد لدى البنك الفيدرالي أن السياسة الحالية كفيلة بعودة التضخم إلى مستهدف البنك 2%، إلا أن الأسواق قررت تجاهل هذا الاتجاه والتركيز مع فرص خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام القادم.

انخفاض الدولار أحد الأسباب

مؤشر الدولار الأمريكي انخفض الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% وسجل أدنى مستوى منذ قرابة 4 شهور قبل أن يختتم تداولات شهر نوفمبر منخفضاً بنسبة 2.9% وهو أكبر انخفاض شهري للدولار منذ عام كامل.

كما ان انخفاض مستويات الدولار والتراجع الكبير في العائد على السندات الحكومية الأمريكية تعد أخبار إيجابية بالنسبة للذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية معهم في ظل تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائد استثماري.