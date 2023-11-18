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جمال العدل: يسرا لن تشارك في أي أعمال درامية خلال رمضان 2024

كتب:

مريم جاد
06:16 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
جمال العدل

جمال العدل

أكد المنتج جمال العدل، أن الفنانة يسرا لن تظهر في أي عمل درامي خلال شهر رمضان 2024 المقبل، وذلك بناءً على رغبتها، معقبًا: « كلمتها أكتر من مرة علشان تشارك في رمضان المقبل، وهي فضلت الراحة، هي صاحبة الشركة مش بنت الشركة واحترمت رغبتها».

مسلسلات 7 أو 8 حلقات

وأضاف جمال العدل خلال حواره ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه يتمنى أن تتحول المسلسلات الدرامية إلى 15 حلقة فقط، حتى لا يكون هناك مط في الأحداث، مضيفًا: «هناك مسلسلات 7 أو 8 حلقات حاليا وتجذب الجمهور».

وتابع: «الفنانة يسرا حققت العديد من النجاحات الكبيرة مع شركة العدل جروب، مثل: «فوق مستوى الشبهات».

 

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بقلم مريم جاد