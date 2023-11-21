يسرا اللوزي تدعم غزة: لا توقفوا الحديث عن فلسطين

حرصت الفنانة يسرا اللوزي على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تُرتكب في حقهم، واستشهاد عدد كبير، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

يسرا اللوزي تدعم فلسطين

حيث شاركت الفنانة يسرا اللوزي جمهورها بصورة مكتوب عليها «لا توقفوا الحديث عن فلسطين».

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين يحرصون دائما على دعم الشعب الفلسطيني، من بينهم شيريهان ومحمد سلام، وحلا شيحا وكنده علوش وأيتن عامر، وجومانا مراد، ونسرين طافش وأحمد حلمي، وياسين عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين.