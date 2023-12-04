«شركات السياحة»: الإقبال على باقات الحج دون قرعة منتصف الشهر المقبل

قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن حجم إقبال المواطنين على باقات الحج دون قرعة سيرتفع بشكل كبير منتصف الشهر المقبل، بعد الانتهاء من قرعة الحج السياحي المحدد لها يوم 6 يناير 2024، موضحا أنّ عدد ليس بالقليل ممن لم يوفقوا في تلك القرعة سيتقدموا لباقات الحج دون قرعة.

باقات الحج دون قرعة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه رغم من ارتفاع أسعار باقات الحج دون قرعة عن برامج الحج السياحي بأكثر من 200 ألف جنيه على الأقل، إلا أنّ هناك شرائح كثيرة من المجتمع سترغب في السفر إلى الحج من خلالها، ولاسيما الفئات أصحاب الإنفاق المرتفع الذين لم يوفقوا في الفوز بفرصة الحج قبل ذلك، أو ممن حرمتهم ضوابط الحج المصرية من التقدم هذا العام كالمواطنين الذين أدوا مناسك الحج قبل ذلك.

طلبات بتنظيم 77 ألف باقة حج

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن تقدم شركات السياحة بطلبات لغرفة شركات السياحة، لتنظيم نحو 77 ألف باقة حج دون قرعة يعتبر أكبر من عدد الباقات المتاحة هذا العام، والتي تبلغ نحو 28 ألف باقة، موضحا أن العدد الفعلي الذي ستنظمه الشركات من تلك الباقات سيتضح بشدة خلال الأسبوعين المقبلين .