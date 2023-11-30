غرفة السياحة: البدء في إجراءات تنظيم باقات الحج دون قرعة خلال 10 أيام

أكد أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الغرفة ستبدأ خلال الـ 10 أيام المقبلة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بآلية تنظيم باقات الحج دون قرعة والتي ستنظمها شركات السياحة للمرة الأولى هذا العام، موضحا أن الطلبات المبدئية التي تلقتها الغرفة من الشركات لتنظيم تلك الباقات بلغت 77 ألف طلب.

إقبال المواطنين على الباقات سيبدأ بعد 6 يناير 2024

وأضاف لـ«الوطن»، أن بعض شركات السياحة بدأت من الآن في الترويج لباقات الحج دون قرعة، موضحًا أن إقبال المواطنين على تلك الباقات سيبدأ بعد يوم 6 يناير المقبل الذي سيتم خلاله إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج السياحي لهذا العام، موضحًا أن عددًا غير قليل من المواطنين الذين لم يصادفهم التوفيق في القرعة سيتقدمون لباقات الحج دون قرعة.

باقات الحج دون قرعة

وأشار إلى أن باقات الحج دون قرعة، هي الباقات التي تسمح بسفر المواطنين للحج دون شرط أو قيد أو دخول قرعة، موضحًا أنه سيسمح للفئات المحظور سفرهم بسبب أدائهم الحج قبل ذلك أو دخولهم قرعة الحج لدى أي من الجهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج، بالسفر للحج بباقة الحج دون قرعة.