فيروس الصين الغامض يضرب أوروبا.. وارتفاع قياسي في إصابات الأطفال

أبلغت دول أوروبية عدة، من بينها هولندا والدنمارك وفرنسا، عن ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي بين الأطفال خلال الأيام الماضية.

ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب تفشي غير مسبوق بأمراض الجهاز التنفسي في الصين، إذ جرى تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة بين الأطفال حتى الآن، بسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي.

أطفال هولندا يعانون من الالتهاب الرئوي

في هولندا، ارتفع عدد الأطفال والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا إلى 130 لكل 100 ألف طفل في الأسبوع، وذلك ما قبل يوم 26 نوفمبر الماضي، بحسب المعهد الهولندي لأبحاث الخدمات الصحية «NIVEL».

وازدادت حالات الالتهاب الرئوي في مجموعة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا مقارنة بالسنوات السابقة، بحسب ما أكدته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فمن غير المعروف، إذا كان ارتفاع حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي في الصين له علاقة بارتفاعها في هولندا أم لا.

زيادة حالات الالتهاب الرئوي في فرنسا

وفي فرنسا جرى تسجيل زيادة في حالات الالتهاب الرئوي خلال الأيام الأخيرة، وترتبط الحالات بشكل كبير بمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا، حيث حدثت الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 36% في الاستشارات الطبية لهذا النوع من العدوى.

ارتفاع الحالات في الدنمارك

وفي الدنمارك، قال معهد ستاتنز سيروم الدنماركي «SSI» إن عددًا متزايدًا من الدنماركيين ثبتت إصابتهم بالالتهاب الرئوي، إذ ارتفعت الحالات أكثر من ثلاثة أضعاف في خمسة أسابيع من 168 حالة إلى 541.

وقالت هان دورث إمبورج، كبيرة الباحثين في معهد ستاتنز سيروم، وفقًا لـ«إندبندنت»: «في الأسابيع الخمسة الماضية، ارتفع عدد الحالات بشكل ملحوظ، ونشهد الآن حالات أكثر بكثير من المعتاد، وأن هناك عدوى واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد».

ارتفاع حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي ليس فيروس جديد

وأعلنت وزارة الصحة الصينية أن التهاب الرئوي ليس فيروس جديد، وارتفاع الحالات مرتبط بفيروسات مثل الإنفلونزا، والفيروسات الأنفية، والفيروس المخلوي التنفسي، أو الفيروس الغدي، وكذلك البكتيريا مثل الميكوبلازما الرئوية، خاصة أن العالم يستعد لفصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن انتشار مرض الالتهاب الرئوي مرتبط بالميكوبلازما الرئوية، وهي عدوى بكتيرية شائعة تصيب الأطفال عادةً وتنتشر منذ شهر مايو.

أعراض الالتهاب الرئوي

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فأعراض الالتهاب الرئوي تشمل: التهاب الحلق وتعب مستمر، السعال المستمر الذي يمكن أن يستمر لأسابيع أو أشهر.