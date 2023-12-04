كان هيموت والأهلي أنقذه.. معلومات عن «علي» نجل «ميدو» بعد حسم الزمالك للقمة

فوز حاسم حققه فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003، على غريمه التقليدي الأهلي، في مباراة القمة التي جمعتهما في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب، التي استضافها ملعب حلمي زامورا، والذي شهدت تواجد أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الفريق السابق، لمتابعة نجله الذي يلعب ضمن فريق الشباب بالقلعة البيضاء.

«هذا الشبل من ذاك الأسد»، مقولة انطبقت على «علي» نجل ميدو، بعدما تنبأ له كثيرون بمستقبل باهر في مركز رأس الحربة، ونستعرض معلومات عن اللاعب، بعد مشاركته في فوز فريقه الحاسم على الأهلي بهدفين لهدف.

معلومات عن علي نجل أحمد حسام ميدو

- الابن الأكبر للاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق أحمد حسام ميدو.

- يلعب في مركز المهاجم على غرار والده.

- لعب في وادي دجلة، وتقرر تصعيده للفريق الأول، ليلفت الأنظار إليه.

- انتقل إلى الزمالك في صفقة مجانية.

- مواليد 2004، وتم تصعيده لفريق 2003 في الزمالك، بعد انضمامه إلى النادي الأبيض.

- في عام 2021، أنقذ طبيب الأهلي نجل ميدو من الموت، بعد أن كاد يبتلع لسانه خلال فترة لعبه لنادي بيراميدز.

ميدو يؤازر نجله «علي» في مباراة الزمالك والأهلي

حرص أحمد حسام ميدو على التواجد أمس الأحد، داخل نادي الزمالك من أجل مؤازرة نجله في مواجهة الأهلي، التي حسمها الفارس الأبيض بهدفين لهدف.

ونشر «ميدو» عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورة له رفقة نجله علي، عقب المباراة، معلقا: «مبروك الفوز على الأهلي وإعتلاء قمة الدوري، مبروك رجالة ميت عقبة».

وحرصت يسرا الليثي، زوجة ميدو، على الاحتفاء بنجلها بنشر مقطع مصور له عبر خاصية «استوري»، خلال مشاركته في مباراة القمة.