لقطات لفاروق جعفر بعد الترشح لرئاسة الزمالك.. إحراج نجله وخلاف ميدو

قرار مفاجئ من فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، بإعلانه ترشحه لانتخابات القلعة البيضاء، على مقعد الرئيس، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل.

فاروق جعفر يعلن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

«ملك النص»، هكذا اشتهر فاروق جعفر أحد أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ نادي الزمالك، حيث قاد الفريق للتتويج بـ 7 بطولات، خلال مسيرة استمرت 17 عاما بقميص الفارس الأبيض.

2 دوري و3 كأس مصر، و2 دوري أبطال توج بها فاروق جعفر مع الزمالك، كما حصل مع المنتخب الوطني على لقب أفضل لاعب في بطولة أفريقيا في نسختي 1974 و1976.

14 ناديا تولى فاروق جعفر قيادتها خلال مسيرته التدريبية بعد إعلان اعتزاله، منها الزمالك الذي قاده في أكثر من ولاية آخرها موسم 2004 - 2005.

هل تلقي أزمة سيف فاروق جعفر بظلالها على ترشح والده لرئاسة الزمالك؟

«مثير للجدل»، لم يكن اسم فاروق جعفر يتصدر المشهد على مستوى كرة القدم فقط، بل امتد ليدخل في عدد من الأزمات يأتي أبرزها مشادته مع أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق.

«كان يتمنى سقوط النادي»، هكذا وصفه أحمد حسام ميدو في حديثه للجماهير عبر تطبيق «كلوب هاوس» في وقتٍ سابق، قبل أن يخرج ويعتذر، ويؤكد أنه يحترم قائده ومدربه في القلعة البيضاء.

الأزمة الأشهر التي طالت فاروق جعفر في الأشهر الماضية، مرتبطة بنجله سيف، لاعب الزمالك السابق والمنتقل حديثا لصفوف بيراميدز، في ظل العلاقة المتوترة بينهما منذ سنوات.

«مكنتش أعرف إنه هيمشي»، هكذا أبدى فاروق جعفر غضبه من قرار نجله بالرحيل عن القلعة البيضاء والانتقال إلى صفوف بيراميدز، مؤكدا أن الزمالك هو بيته، وأن لوالدته دور قوي في قرار سيف بالرحيل عن القلعة البيضاء، خاصةً أنه لا يراه منذ عامين بسبب خلافات أسرية.