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فرنسا: على بكين مراجعة سلوكها في بحر الصين الجنوبي

كتب:

هانى حسن
10:39 ص | الإثنين 04 ديسمبر 2023
وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا

وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا

حثت كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، بكين على إعادة التفكير في سلوكها ببحر الصين الجنوبي، قائلة إن «العالم لا يحتاج إلى أزمة جديدة».

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، في حديث في نادي الصحافة الأسترالي في كانبيرا، إنه يتعين على الصين لعب دور في خفض التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن «فرانس برس».

وتابعت: «نحن بالطبع قلقون مما حدث قبل أيام للبحرية الأسترالية، بالإضافة إلى ما حدث للفلبين قبل عدة أسابيع».

وعززت بكين مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان ذي الأهمية الاستراتيجية، واتهم خفر السواحل الصيني بمضايقة قوارب الصيد الفلبينية في المياه المتنازع عليها.

وكانت أستراليا وجّهت انتقادات لبكين الشهر الماضي؛ بسبب سلوكها في البحر، مُشيرة إلى أن أحد غواصيها أصيب بجروح بسبب موجات صادرة «على الأرجح» من جهاز سونار في سفينة حربية صينية. 

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