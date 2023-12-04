روسيا تدمر مدافع أوكرانية ومحطة اتصالات على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن المظليين الروس دمّروا مدافع أوكرانية، ومحطة اتصالات على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون، باستخدام مُسيرة «لانتسيت»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك».

وقالت وزارة الدفاع الروسية: «حددت أطقم طائرات الاستطلاع المُسيرة على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو مواقع إطلاق المدفعية التابعة للقوات المُسلحة الأوكرانية، ومحطات الاتصال التي يتم من خلالها إدارة الوحدات الأوكرانية».

وأشارت الوزارة إلى أنه «من خلال تشغيل «لانتسيت» بمهنية وكفاءة، دمّر المشغلون مدفعين ذاتيي الحركة، ومدفع «هاوتزر» مع طاقمه وذخيرته، بالإضافة إلى محطة اتصالات مموهة».

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الأحد، أن إجمالي خسائر القوات المُسلحة الأوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 65 عسكريًا، وست قطع من المعدات، بما في ذلك محطة «بوكوفل إيه دي» للحرب الإلكترونية.