قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت 5 مسيرات أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق بيريستوفوي بـ«مقاطعة دونيتسك» وساجا في خيرسون، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدورها، نشرت الوزارة مقطع فيديو، أظهر قيام وحدات من «مجموعة الغرب» الروسية بشن ضربات على مواقع أوكرانية وتدميرها بمسيرات ومدفعية على محور كوبيانسك بخاركيف شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تراجع إمدادات قذائف المدفعية الأمريكية إلى أوكرانيا بأكثر من 30%

وتراجعت إمدادات قذائف المدفعية الأمريكية إلى أوكرانيا بمقدار الثلث منذ أن بدء عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو في 7 أكتوبر الماضي ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى» في التصاعد، ونقلت شبكة «أيه بي سي» الإخبارية الأمريكية نقلاً عن مسؤول أوكراني لم يذكر اسمه، إن التراجع بلغت نسبته أكثر من 30%.

وأضاف المصدر، أن مخزونات قذائف المدفعية عيار 155 ملم تشكل حوالي 60-70% من إجمالي الإمدادات إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، قال الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو، إن التشكيلات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، التي تحاول احتواء القوات الروسية، تواجه صعوبات كبيرة في مجال الخدمات اللوجستية، مشيرا لـ«سبوتنيك»، إلى تدمير أو تضرر معظم الجسور فوق «نهر أوسكول».وكانت صحيفة «ديرستاندرد» النمساوية، قالت فيمقال، إن القوات الأوكرانية والغرب يخشون الوقف الكامل لهجوم «كييف» المضاد.

بدوره، أعرب نائب مجلس الدوما عن «شبه جزيرة القرم» ميخائيل شيريميت، عن اعتقاده أن التفاوض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحل الأزمة الأوكرانية لا طائل منه ولا جدوى، ووصفه لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية بـ المجرم والإرهابي، على حد وصفه.

صحيفة فرنسية: دول الجنوب العالمي أظهرت دعمها تجاه «الكرملين»

من جانبها، قالت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية،إن الغرب لم يتمكن من إضعاف روسيا اقتصاديًا، ودبلوماسيًا، وعسكريًا، بل أظهرت «موسكو» مرونة غير عادية في المجالين العسكري والاقتصادي، مشيرة في مقال إلى أن دول الجنوب العالمي، أظهرت دعمها أو على الأقل حيادها تجاه الرئاسة الروسية «الكرملين».

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بمقال لصحيفة «إزفستيا» الروسية في تعليق على مقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، يوم السبت الماضي، حول الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط إنه يظهر التناقض بين التقييمات المعلنة وتوجهات «واشنطن».

وكتب بايدن في مقاله، أن الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط ستتحول إلى تقدم للولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني، رفض في وقت سابق، بشكل قاطع فكرة بدء مفاوضات السلام مع روسيا، وقال في مقابلة مع صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن بلاده تقع حاليا في مركز المخاطر العالمية لنشوب حرب عالمية ثالثة.