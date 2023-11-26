«الدفاع الروسية» تعلن تدمير صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير صاروخين أوكرانيين من طراز «إس 200» فوق بحر آزوف بحر متفرع من البحر الأسود، وفقا لما ذكرته ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أسقطت الدفاعات الروسية، 24 مسيرة أوكرانية استهدفت مدنا روسية منها موسكو، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

دفعة من مقاتلات «سو 35 إس» متعددة المهام لسلاح الجو الروسي

وأعلنت مؤسسة «روستيخ» الحكومية الروسية، في بيان، تسليمها سلاح الجو، دفعة من مقاتلات «سو 35 إس» الجديدة المتعددة المهام التي تنتمي إلى الجيل «4++».

ونددت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، في بيان، بـ«المزاعم» الأمريكية، حول استهداف «موسكو» القطاع الزراعي الأوكراني خلال الأزمة الأوكرانية، لإحداث مجاعة في أوكرانيا كتلك التي شهدتها في ثلاثينات القرن الماضي.

وجاء بيان السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، ردا على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا المجاعة في أوكرانيا عامي 1932 و1933 بأنها نتيجة السياسات غير الإنسانية لجوزيف ستالين والنظام السوفيتي الذي نفذ عمليات مصادرة ممنهجة لـ الحبوب ونقلها إلى مناطق أخرى في الاتحاد السوفيتي لقمع الهوية الوطنية الأوكرانية.

وعبرموقع إكس «تويتر سابقا»، انتقد مستخدمون، يلينا زيلينسكايا زوجة زيلينسكي، على تذمرها من الضربات الروسية الليلية على العاصمة «كييف»، متجاهلة قصف القوات الأوكرانية مناطق دونباس شرق البلاد، وعدم رغبة الرئيس الأوكراني في وقف الأزمة.

وفي وقت سابق، كتبت زيلينسكايا، إن «كييف» شهدت ضربات بالمسيرات وانفجارات، مشيرة إلى وجود ضحايا ومنازل مدمرة.

الروس لا يريدون السيطرة على غربي أوكرانيا

من جانبه، قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوجلاس ماكجريجور، إن روسيا لديها قوات قادرة على الوصول إلى حدود بولندا، مضيفا عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، أن هذا ليس ما يحتاجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

سياسيا، دعا زعيم حزب «الوطنيون» الفرنسي، فلوريان فيليبو، «باريس»، إلى التوقف عن اتباع نهج حلف شمال الأطلسي « الناتو»، والعمل على استعادة العلاقات مع«موسكو».

وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية، نقلت عن مسؤول لم تذكر اسمه، أن «واشنطن» و«برلين» تعتزمان دفع «كييف» لبدء المفاوضات مع روسيا.

وعلى موقع إكس، أشار زعيم حزب «الوطنيون» الفرنسي، فلوريان فيليبو، إلى أن «بيلد»، كشفت عن خطة سرية بين الأمريكيين والألمان لإنهاء الأزمة الأوكرانية والتفاوض مع روسيا وإجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تقديم تنازلات وحشية.