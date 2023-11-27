«الدفاع الروسية»: أسقطنا 21 مسيرة وصاروخين أوكرانيين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسي، 21 مسيرة وصاروخين أوكرانيين من طراز «إس 200»، خلال الساعات الـ24 الماضية، في مناطق بمقاطعتي «دونيتسك» و«زابوريجيا»، وفوق الجزء الجنوبي من بحر آزوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي عام 2022، وعلى إثر استفتاء، أعلنت «موسكو»، ضمها دونيتسك وزابوريجيا، بالإضافة إلى خيرسون ولوجانسك، إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لمجموعة جنود أوكرانيين مختبئين في خندق على محور شمال أرتيوموفسك «باخموت» شرق أوكرانيا، حين رفعوا راية الاستسلام «الراية البيضاء»، وخرجوا منبطحين وسلموا أنفسهم للقوات الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، بدأ مصنع «كينجيسيب لبناء الآلات»، في إنتاج أول مجموعة من الزوارق المسيرة في روسيا، التي من المقرر أن يتم الإنتاج التسلسلي في العام المقبل 2024، وأشار مدير المصنع الروسي، ميخائيل دانيلينكو لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أن من المفترض تسليم مجموعة الزوارق المسيرة الأولى إلى وزارة الدفاع بحلول نهاية 2023 واختبارها في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.