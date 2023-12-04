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الرئيس السيسي يرحب بوفد السعودية المشارك في «إيديكس 2023»

كتب:

نرمين عفيفي
10:32 ص | الإثنين 04 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته بمعرض إيديكس

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته بمعرض إيديكس

قال أحمد العقل، ممثل الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، إنّ وجود وفد السعودية اليوم في معرض «إيديكس 2023» مهم جدا لتعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع الحربي مع مصر خاصة والدول الأخرى، حيث تشارك المملكة بـ5 شركات ممثلة عن قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بوفد المملكة العربية السعودية خلال جولته وتفقده لمعرض «إيديكس 2023» والمشاركين به.

 

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