الرئيس السيسي يرحب بوفد السعودية المشارك في «إيديكس 2023»

قال أحمد العقل، ممثل الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، إنّ وجود وفد السعودية اليوم في معرض «إيديكس 2023» مهم جدا لتعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع الحربي مع مصر خاصة والدول الأخرى، حيث تشارك المملكة بـ5 شركات ممثلة عن قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بوفد المملكة العربية السعودية خلال جولته وتفقده لمعرض «إيديكس 2023» والمشاركين به.