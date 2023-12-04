«زراعة كفر الشيخ» توجه 3 نصائح للمواطنين قبل البدء في زراعة القمح

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أنه يستوجب على مزارعي محصول القمح في الإقليم، اتباع عدد من النصائح قبل بدار القمح «التخضير»، الذي يزرع في فصل الشتاء.

3 نصائح قبل بدار القمح

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن يجب على المزارعين قبل بدار القمح «التخضير»، اتباع التالي:

- يجب على المزارعين غمر القمح في الماء لمدة 5 ساعات قبل البدار بنظام التخضير، وذلك لزيادة نسب الإنبات.

- يحب بدار القمح «التخضير» عقب ري الأرض «غمر»، وذلك بعد مرور أسبوع من الري، ثم يجري حرث الأرض، التزحيف بالجرار الزراعي في اليوم نفسه.

- يجب علي المزارعين في حال عدم هطول الأمطار، ري القمح عقب البدار بمرور ما بين 15 حتى 20 يوما، دون تأخير.

زراعة 230 ألف فدان قمح

وأشار الدكتور ناجح غربية، إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القمح، في حقول محافظة كفر الشيخ، قد بلغت نحو 230 ألف فدان، ويجري حاليا زراعة القمح في شتى حقول المحافظة.