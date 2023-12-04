تفاصيل مرعبة عن «المفطورة الرئوية» بعد ظهورها في أوروبا.. تعرف على الأعراض

فيروس الصين الغامض «الشبيه بكوفيد 19»، كان الحديث عنه الأبرز في العالم خلال الأيام الماضية، بعد أن ضربت كل البلدان مخاوف من استعادة ذكريات فيروس كورونا المستجد، خاصةً بعد انتشار بكتيريا «المفطورة الرئوية» في بعض دول أوروبا، فضلا عن الكشف عن ثلاثة أعراض رئيسية لها.

اكتشف الالتهاب الرئوي الغامض الشبيه بفيروس كورونا والمعروف باسم «المفطورة الرئوية» المنتشر في الصين، داخل دول أوروبية خلال الساعات الماضية، مع الكشف عن الأعراض الرسمية الثلاثة الأولى للمواطنين، بحسب صحيفة «دايلي ستار» البريطانية.

رعب عالمي بعد ظهور المفطورة الرئوية بأوروبا

التقرير أكد أن فيروس الصين الغامض وصل إلى أوروبا الآن، بعد أن أكد مسؤولون في دولتين أنه تم اكتشافه.

وتسبب فيروس الالتهاب الرئوي الغريب الشبيه بكورونا أو «المفطورة الرئوية» في حدوث فوضى في الصين منذ أسابيع، حيث اكتظت المستشفيات عن آخرها وتحديدا بالأطفال، ما جعل العالم في حالة تأهب قصوى، بسبب مخاوف من احتمال حدوث جائحة جديدة.

وبعد أسابيع قليلة من ضرب الصين موجة كبيرة من أمراض الجهاز التنفسي، ووجود زيادة هائلة في عدد حالات العلاج داخل المستشفيات، أكد الأطباء في الدنمارك وهولندا، أن الفيروس قد انتشر هناك أيضا، حيث كشفت الأخيرة أن الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 عامًا، والذين يصابون به ارتفع أكثر من ضعف العدد الطبيعي للأمراض الشبيهة للأنفلونزا في الشتاء، في غضون أسبوع واحد فقط.

أعراض «المفطورة الرئوية»

«ثلاثة أضعاف الأعداد»، هكذا كشفت الدنمارك أيضًا، بحسب التقرير عن زيادة الأعداد من 168 إلى 541 في غضون 5 أسابيع، حيث صرح كبار الباحثين في معهد ستاتنز سيروم هان دورث إمبورج في تصريحات نقلها الموقع البريطاني: «في الأسابيع الخمسة الماضية، ارتفع عدد الحالات الجديدة بشكل كبير، ونحن نشهد الآن حالات أكثر بكثير من المعتاد، وأن هناك عدوى واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد».

وبعد أسابيع من الغموض، تم الكشف عن الأعراض الرئيسية الثلاثة للفيروس الغامض أو المفطورة الرئوية وهي:

التهاب الحلق.

التعب والإرهاق.

السعال المستمر الذي يمكن أن يستمر لأسابيع أو أشهر.