حملة فريد زهران: مستمرون في المؤتمرات واللقاءات حتى الصمت الانتخابي

قالت منى الشماخ، المنسق الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن انتخابات المصريين بالخارج شهدت إقبالا بنسبة معقولة، وكان هناك تنظيم أيضا.

وأضافت «الشماخ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملة رصدت مؤشرات جيدة لحجم مؤيدي فريد زهران في الخارج، حيث أرسل لهم البعض رسائل بالتأكيد على المشاركة ودعم الحملة في الخارج من أصدقائها، مشيرة إلى أنهم كانوا على تواصل مستمر مع المصريين في الخارج في كثير من الدول العربية والأوروبية وأمريكا وكندا.

عقد المؤتمرات الجماهيرية في المحافظات

وأكدت، أن حملة فريد زهران، مستمرة في عقد المؤتمرات الجماهيرية في المحافظات، إذ قسمت الحملة أنفسها خلال انتخابات المصريين في الخارج، ما بين فريق متابعة للانتخابات، وآخر متابع للدعاية، مضيفة أنهم مستمرون حتى الصمت الانتخابي في المؤتمرات واللقاءات، مع وضع خطة لمتابعة الانتخابات في الداخل بمختلف المحافظات.

ووجهت المنسق الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رسالة إلى الناخبين قبل بدء التصويت في مصر، قائلة: «صوتنا مهم وكل واحد يقدر يقول بصوته ويغير لو الوضع مش عاجبه فرض عليه ينزل يطالب بالتغيير في الصندوق، ولو الوضع عاجبه يبقى واجب عليه يقول تمام موافق على الاستمرار».