 رسائل رئيس الوزراء الفلسطيني للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» رسائل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، لممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والتي أكد خلالها بأن ما يجري في قطاع غزة هو قتل جماعي بروح الانتقام، وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويجب على إسرائيل أن توقف جرائمها.

أبرز رسائل رئيس الوزراء الفلسطيني

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز رسائل رئيس الوزراء الفلسطيني:

- ما يجري في قطاع غزة هو قتل جماعي بروح الانتقام، وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.

- يجب على إسرائيل أن توقف جرائمها.

- الوضع في قطاع غزة مأساوي، حيث لا يتوفر «طعام ولا ماء»

- الشعب يموت من الجوع والعطش، ويقوم الاحتلال بقصف المستشفيات.

- ما يجب فعله هو وقف فوري لإطلاق النار.

- ضرورة أن تكون هناك حاجة لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، مع عودة النازحين إلى بيوتهم في شمال القطاع، وأن يتم ربط شبكة المياه والكهرباء.

- الضفة الغربية ليست بعيدة عن جرائم الاحتلال.

- قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتطعت 600 مليون شيكل من الإيرادات الضريبية.

- فلسطين بانتظار حل سياسي في إطار مؤتمر دولي.

- الاتحاد الأوروبي مؤهل للعب الدور المركزي والرئيسي في الدعوة لهذا لمؤتمر دولي استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

- الشعب الفلسطيني يريد إنهاء للاحتلال.

- لا تجزئة للحل السياسي.

- أي حل يجب أن يكون شاملا.

- قطاع غزة جزءًا من أراضي دولة فلسطين.

- القيادة الفلسطينية جاهزة للانخراط في أي مسار سياسي يؤدي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية.