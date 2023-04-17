3 شروط لصرف منحة الوفاة لورثة صاحب المعاش.. تعرف عليها

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية شروط صرف منحة الوفاة 2023، بعد وفاة المُؤمّن عليه أو الشخص صاحب المعاش، لافتة إلى أنه بعد موت صاحب المعاش أو الشخص المؤمن عليه، يتم صرف منحة لمدة 3 أشهر وتكون مستحقة عن شهر الوفاة وعن الشهرين التاليين له إلى جانب استحقاق الأجر عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

شروط صرف منحة الوفاة 2023

وعن شروط صرف منحة الوفاة 2023 أوضحت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي لها، أن يشترط لصرف منحة الوفاة ما يلي:

- وفاة صاحب المعاش.

- استيفاء مستندات استحقاق المعاش المتمثلة في شهادة وفاة صاحب المعاش، ونموذج المستفيدين من المعاش، والمستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.​

- أن يكون مستحق في المعاش.

منحة الوفاة تصرف لمستحقي المعاش

وأشارت التأمينات الإجتماعية إلى أنه يتم تقديم طلب صرف المنحة، لافتا إلى أن المنحة تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، لافتة إلى أن المنحة تلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، مشيرة إلى أن المنحة تصرف لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد تصرف له بالكامل.

كيفية تقسيم المعاش على أرملة المتوفى

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 أنه يتم تقسيم المعاش على أرملة المتوفى كالتالي:

- أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش.

- أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.