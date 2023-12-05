سبب غضب فان دايك بعد فوز ليفربول على فولهام في الدوري الإنجليزي

لا شك أن تسجيل الأهداف من اللحظات الأسعد التي تمر على أي لاعب كرة قدم داخل الملعب، لكن ذلك لم يحدث مع النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، الذي سجل هدفًا في ليلة انتصار فريقه برباعية أمام فولهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

سر غضب فان دايك من هدف فوز ليفربول أمام فولهام

هدف سجله ليفربول كان سببًا في غضب شديد وحزن لفيرجيل فان دايك نجم دفاع الريدز، الذي كان يصارع رفقة الفريق، من أجل إدراك الفوز على فولهام، بعد استمرار التعادل حتى الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

الهدف كان غير متوقع خاصة أنه جاء بأقدام الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد الذي يلعب دور المدافع وصانع الألعاب، ما جعل فيرجيل فان دايك يندفع بقوة من أجل الاحتفال بالهدف الذي سجله فريقه في الوقت القاتل من اللقاء، ومن شدة الفرح تعرض لجرح بسيط في ركبته، بسبب استخدام التزلق عليها للاحتفال.

أرنولد يتحدث عن رد فعل فان دايك على هدفه

«فيرجيل فان دايك ليس سعيدًا بهدفي».. هكذا اعترف ترينت ألكسندر أرنولد في تصريحات أبرزتها صحيفة «ليفربول إيكو»، بعدما أكد أن زميله في الفريق يشعر بحالة حزن شديدة بسبب تعرضه للإصابة من طريقة الاحتفال التي اعتمدها بعد تسجيل الهدف.

فان دايك يعيش حالة من التألق مع ليفربول منذ بداية الموسم، ويرغب في الإبقاء على هذا الأداء، الذي غاب عنه في المواسم المنقضية، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها وأثرت على لياقته البدنية بشكل كبير.

منذ بداية الموسم شارك فيرجيل فان دايك في 13 مباراة مع ليفربول، على مستوى جميع المسابقات، ونجح في تقديم تمريرتين فقط، بينما اخفق في تسجيل أي أهداف على مدار تلك المباريات.