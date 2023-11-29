إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملات بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه يتابع عن كثب وعلى مدار الساعة، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأشار في بيان، إلى أنه يتابع عمليات الإزالة، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا، للوقوف على ما يتم على الأرض.

التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات

وأوضح أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة.

وشدد على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

حملات مكثفة

وتواصل الجهات التنفيذية بالغربية على مدار اليوم، تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.

وتمكنت تلك الحملات من إزالة 30 حالة تعدٍ على مساحة 16 سهما و13 قيراطا وفدانين، و إزالة 7 حالات مخالفات للبناء على مساحة 614 م2، بالإضافة لتحويل 30 متعدًا على الأراضي الزراعية و7 مخالفين للبناء، للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.