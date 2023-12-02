إزالة 3449 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملات مكبرة بالمنوفية

واصلت مديرية الزراعية في المنوفية، شن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع الوحدات المحلية في كل مراكز المحافظة، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

حملات إزالة مكبرة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنوفية

وقال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه تم شن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتعليمات الدولة، وللحفاظ على الرقعة الزراعية من أي مخالفات يقوم بها المزارعون، مؤكداً أن الحملات مستمرة وبقوة للحين إزالة كافة التعديات على الأراضي.

استمرار سن الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تمت إزالة 3449 حالة تعدي حتى نهاية نوفمبر الماضي، منذ بدء حملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن المنوفية أصبحت لا تسجل حالات حديدة نظرا لإزالة التعديات من المهد.

وأشار إلى أنه جاري المتابعة المستمرة لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة والقرارات الوزارية، مشددا على أن كل الجهات التنفيذية تشارك في الحملات المكبرة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين.