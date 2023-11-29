الكشف عن مكان «تي شيرت» مباراة التأهل لكأس العالم.. لمن منحه محمد صلاح؟

في عام 2017، وتحديدا على ستاد برج العرب بالإسكندرية، كانت مصر على موعد مع إنهاء صيام 28 عاما عن حجز مقعدا في كأس العالم، بعدما سجل محمد صلاح هدفا تاريخيا في مرمى الكونغو، منح مصر بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018.

أين ذهب قميص محمد صلاح الذي قاد به مصر للتأهل إلى كأس العالم؟

بعد 6 سنوات من تلك اللحظة التي أعادت مصر إلى البطولة الأكبر في تاريخ كرة القدم، تم الكشف عن مكان قميص محمد صلاح الذي شارك به مع منتخب مصر في تلك المباراة التاريخية، فلمن أهداه الفرعون المصري؟.

رباب صلاح، شقيقة قائد منتخب مصر، كشفت خلال الساعات الماضية عن مكان قميص محمد صلاح في مباراة الفراعنة أمام الكونغو، والتي سجل خلالها هداف ليفربول هدفا من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة، اهتزت معه المحروسة بعد وصول منتخب مصر رسميا إلى كأس العالم حينها.

شقيقة صلاح تكشف عن مكان قميص محمد صلاح الذي قاد به مصر للتأهل لكأس العالم

ونشرت شقيقة محمد صلاح عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، تهنئة لأحد أصدقاء العائلة بمناسبة عيد ميلاده، معلقة: «باسم أخويا التالت والصاحب الجدع، كل سنة وانت طيب ويا رب سنة سعيدة عليك ويباركلك في حياتك، وهات تي شيرت كاس العالم اللي قلبتني فيه».

واستطردت رباب صلاح: «خليك فاكر إنك واخد مني تي شيرت التأهل لكأس العالم بالقوة، لأني مش هنسى ولا التاريخ هينسى»، قبل أن تمازحه: «باسم بيوزع تيشيرتات صلاح».

وبات محمد صلاح خلال 6 سنوات قضاها داخل قلعة أنفيلد، أسطورة لجماهير ليفربول، بعد الإنجازات غير المسبوقة التي حققها على المستويين الجماعي والفردي، فضلا عن انجازاته بقميص منتخب مصر، على رأسها التأهل لكأس العالم روسيا 2018.