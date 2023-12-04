قانوني يوضح عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر في قانون المرور

تقع على الطرق السريعة والمرورية خاصة في الطرق الصحراوية العديد من الحوادث، بسبب تعاطي البعض من أصحاب المركبات الخاصة ووسائل المواصلات المواد المخدرة، والتي تؤدي إلى غياب الوعي عند السائق، ما يفقده السيطرة على المركبة، ويعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

ووضع قانون المرور الجديد عقوبات صارمة على سائقي المركبات ومتعاطي المواد المخدة، والتي يصل بعضها للحبس، وفقا لتصريحات المحامي علي محمود الشطوري لـ«الوطن»، موضحا أن العقوبة تختلف حسب الواقعة ومدى الضرر الذي تسبب فيه المتهم.

عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير المخدر

وأوضح أن المادة 76 من قانون المرورالجديد نصت على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وتابع: «وفقا لقانون المرور إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه».

وأضاف أنه وفقا لقانون المرور الجديد حال ترتب على الحادث وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وتلغى رخصة القيادة عدم جواز منح رخصة جديدة، إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.