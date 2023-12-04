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انهيار الفنانة وفاء عامر في أثناء دفن جثمان أشرف عبدالغفور

كتب:

أحمد عبد الرحمن
02:47 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
أشرف عبد الغفور

أشرف عبد الغفور

انهارت الفنانة وفاء عامر، في المقابر قبل دفن جثمان الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، وظلت تردد: «مع السلامة.. لا إله لا الله».

جنازة الفنان أشرف عبدالغفور

وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني بجانب ريهام عبدالغفور، قبل دفن جثمان والدها، ومن أبرزهم أحمد حلمي، وأشرف زكي، ونهال عنبر، وغيرهم.

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

ورحل عن عالمنا الفنان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، مساء أمس، بعد تعرضه لحادث سير على الطريق الدائري.

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بقلم أحمد عبد الرحمن