عاجل| أول تعليق من الأهلي على إخلاء سبيل حسين الشحات من النيابة

حرصت اللجنة القانونية بالنادي الأهلي على التواصل مع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للاطمئنان على حضور اللاعب التحقيقات في النيابة العامة في قضية المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بعد المشادة التي وقعت بين الثنائي في مباراة الفريقين بالموسم الماضي.

وأكدت اللجنة القانونية بالأهلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» أن حسين الشحات تواجد بصحبة محاميه أشرف عبد العزيز، الذي حرص على التقدم بالأدلة التي تثبت صحة الموقف القانوني للاعب والنادي من الواقعة بالمستندات الورقية والمصورة.

وشددت أن حسين الشحات أُخلي سبيله من سراي النيابة بعدما نفى سب لاعب بيراميدز، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة داخل النادي الأهلي.

وكانت مشادة قوية جمعت بين الثنائي حسين الشحات والشيبي خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي، واتهم الشيبي، «الشحات» بالاعتداء عليه.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، وقع عقوبة مالية على حسين الشحات، إزاء هذا التصرف بغرامة 500 ألف جنيه.