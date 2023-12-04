زراعة 60 فدانا من القمح في «مشتهر» بجامعة بنها

أعلنت جامعة بنها، انطلاق موسم زراعة محصول القمح بمزارع كلية الزراعة بمشتهر، بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل، والدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رفعت وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم عبد الهادي رئيس قسم القمح.

نثر بذور تقاوي القمح في الحقول

وشارك عميد الكلية ومرافقوه المزارعين في نثر بذور تقاوي القمح في الحقول، إيذانًا ببدء موسم زراعة القمح بالكلية على مساحة 60 فدانًا بأصناف عالية الإنتاجية، وهي جيزة 171.

وأكدت جامعة بنها في بيانها، حرصها على أنّ تؤدي دورها الخدمي والمجتمعي ودعم خطة الدولة في توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

زراعة 60 فدانًا من محصول القمح

وأشار عميد كلية الزراعة بمشتهر، إلى زراعة 60 فدانًا من محصول القمح هذا العام، بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل بوزارة الزراعة، وذلك من خلال الاعتماد على تقاوي منتخبة وراثيًا ومحسنة تقنيًا وعلميًا من أجل محصول وفير ملائم للمناخ المصري.

وأضاف في بيان له، أن الكلية أخذت على عاتقها زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح منذ العام الماضي، وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة القمح من خلال تنظيم ندوات وقوافل زراعية بالقرى لحل مشاكل المزارعين.

ً

وأكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، حرص وزارة الزراعة على التعاون مع كليات الزراعة بالجامعات المصرية بصفة عامة، وكلية الزراعة بجامعة بنها بصفة خاصة، لما تمتلكه من قدرات وخبرات بشرية في مجال الإنتاج الزراعي.