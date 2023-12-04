مدير «تعليم قنا» تتابع جاهزية مدرسة الحميدات الابتدائية للانتخابات الرئاسية

تفقدت وفاء رشاد، مدير الإدارة التعليمية بقنا، اليوم الاثنين، مدرسة الحميدات الابتدائية المشتركة، لمتابعة سير العملية التعليمية ومتابعة جاهزية المدرسة، كونها ضمن المدارس المخصصة كمقر للجان الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

التشديد على نظافة الفصول

وتابعت «رشاد» جاهزية المدرسة كمقر لجان للانتخابات الرئاسية المقبلة، وشددت على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمدرسة، من حيث الإنارة والصيانة اللازمة وتجهيز مقرات اللجان بالأثاث اللازم لجلوس رؤساء وأعضاء اللجان، وتوفير دورات مياه صالحة للناخبين ورؤساء ومشرفي اللجان، على يخصص عامل يكون مسؤولًا عن نظافتها، وتأكيد جودة الإضاءة وجاهزية الغرف المؤمنة، والتشديد على نظافة الفصول وحمامات المدرسة.

وفي نهاية المتابعة، قدمت مدير عام الادارة التعليمية الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، على حسن سير العملية التعليمية، وانضباط وانتظام ونظافة المدرسة.

اجتماع الوحدة المنتجة بإدارة قنا التعليمية

وعقدت مدير عام الإدارة، اجتماعا بقاعة الإدارة مع مسؤولي الوحدة المنتجة بمدارس إدارة قنا، مشددة بضرورة العمل على تفعيل دور الوحدة المنتجة بالمدارس، وتناول الاجتماع، العديد من الموضوعات أبرزها مناقشة الكتاب الدوري رقم 15 بتاريخ 17/7/2021، وضرورة عمل دراسة جدوى لأي مشروع ومراجعته ماليًا وإداريًا واعتماده إلى جانب تفعيل المشروعات بالمدارس، وتنفيذ دورات تنمية مهارات الطلاب في جميع الأنشطة بالمدارس، وشددت على منع بيع المنتجات التي تؤثر على صحة أبنائنا.