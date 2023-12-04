«المهندسين»: مصر تولي اهتماما بإنشاء مدن الجيل الرابع

عقدت لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين، برئاسة المهندس أحمد الشناوي، أول أيام ورشة عمل عن «المباني الذكية KNX & BMS والإضاءة»، بالتعاون مع شركة زكي السويدي.

لجنة التدريب بالشعبة الكهربائية

من جانبه، أكد المهندس أحمد الشناوي حرص لجنة التدريب بالشعبة الكهربائية على التعلم المستمر للمهندسين، بما يرفع من كفاءاتهم التقنية ومعارفهم النظرية وخبراتهم العملية والمساهمة في الربط بين المعرفة العلمية والعملية التطبيقية.

وأوضح «الشناوي» أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيرًا خلال الفترة الحالية بإنشاء مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، والتي تتميز بالقدرة على التحكم في تشغيل وإطفاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وشحن السيارة الكهربائية عن طريق الموبايل.

تعريف الإضاءة

من جانبه استعرض المهندس محمد عماد، تعريف وتكوين الإضاءة وأهم مصطلحاتها، مثل الفيض الضوئي، وكفاءة الكشاف، لافتا إلى أن لون الإضاءة له دور كبير في حياتنا الشخصية والعملية.

واختتمت الورشة بمحاضرة للمهندس خليفة عيد بعنوان «بروتوكول الـ KNX، ومستقبل المباني الذكية في مصر»، تحدث خلالها عن تعريف المباني الذكية والأنظمة التي يتحكم بها هذا البرتوكول، مثل نظام وأنواع الإضاءة، وأنظمة الستائر، وأنظمة التكييف، وطرق التحكم المختلفة بنظام KNX».