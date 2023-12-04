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موعد اجتماع البنك المركزي الأخير في 2023

كتب:

وليد عبد السلام
02:51 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري الأخير في 2023؛ إذ من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري آخر اجتماع لها في العام الجاري، يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويعقد البنك المركزي 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام، وقد عقد 7 اجتماعات خلال العام الحالي، ليكون عدد الاجتماعات المتبقية خلال العام الحالي واحد فقط، مقرر عقده يوم الخميس 21 ديسمبر الجاري.

اجتماعات البنك المركزي خلال العام 2023

وكانت اجتماعات البنك المركزي خلال العام 2023 على النحو التالي:

- الاجتماع الأول في 2 فبراير 2023.

- الثاني في 30 مارس 2023.

- الثالث في 18 مايو 2023.

- الرابع في 22 يونيو 2023.

- الخامس في 3 أغسطس 2023.

- السادس في 21 سبتمبر 2023.

- السابع في 2 نوفمبر 2023.

- لثامن والأخير في 21 ديسمبر 2023.

الاجتماع الأخير للبنك المركزي

جدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في آخر اجتماع لها يوم 2 نوفمبر 2023، تثبيت أسعار الفائدة، سعر عائد الإيداع والإقراض دون تغير.

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بقلم وليد عبد السلام