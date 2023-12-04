«مياه مطروح»: منح 17 موظفا الدبلومة المهنية في إدارة الجودة

أعلن الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن منح المعهد القومي للجودة 17 من العاملين بشركة المياه في مختلف الإدارات والوظائف والأعمال الفنية بمحافظة مطروح، الدبلومة المهنية في إدارة الجودة، وذلك بعد اجتيازهم الامتحان النهائي بنجاح، في إطار تعزيز مفهوم الجودة والتميز في الخدمات العامة.

تأهيل الكوادر البشرية لتطبيق معايير الجودة العالمية

وقال الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد القومي للجودة، اليوم، إن هذه الدبلومة تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية لتطبيق معايير الجودة العالمية في مجالات عملهم وتحسين الأداء والإنتاجية والكفاءة ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، والمعهد يقدم هذه الدبلومة بالتعاون مع الهيئة الدولية للمواصفات والمقاييس ISO والتي تمنح شهادة معتمدة دولياً للمتدربين الناجحين.

نشر ثقافة الجودة والتميز

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، في بيان، أن الجهود التي يبذلها المعهد القومي للجودة في نشر ثقافة الجودة والتميز، بالتعاون البناء بين الجهتين لتطوير العملية الإدارية والفنية بالشركة، وتسعى الشركة إلى تطبيق مبادئ الجودة في جميع أنشطتها ومشروعاتها وتحقيق الاعتمادية والموثوقية في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الآمن للمواطنين والحفاظ على البيئة والموارد المائية، فيما أعرب المتدربون الحاصلون على الدبلومة عن سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز، وعن امتنانهم للمعهد القومي للجودة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لتوفير هذه الفرصة التدريبية لهم، وعن حرصهم على تطبيق ما تعلموه من مهارات ومعارف في مجال الجودة.

تحسين جودة المياه والصرف الصحي

وعقد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ورئيس المعهد القومي للجودة، اجتماعا مع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك بين المعهد والشركة القابضة في مجالات تحسين جودة المياه والصرف الصحي وتطبيق المعايير الدولية والوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وأكد «عتمان» دور المعهد في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية والبحثية للشركات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي والمساهمة في رفع كفاءة العاملين وتطوير الأنظمة والمعدات والمنشآت.