تراجع أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في مصر، حيث سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2273 جنيها، بانخفاض 11 جنيها عن أسعار أمس، كما تراجع بنحو 38 جنيهًا مقارنة مع الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى سعر 1700 جنيه للطن في سوهاج، وأعلى سعر في الشرقية.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ترصد السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الأسواق المصرية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت في مصر

سعر الأسمنت السويدي 2110 جنيهات للطن.

سعر أسمنت النصر 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1955 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1940 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 1990 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 1930 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 1930 جنيه للطن.

سعر أسمنت المعلم 1935 جنيها للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5 سعر 1920 جنيها للطن.

سعر أسمنت المخصوص 1980 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويس 2000 جنيه للطن.